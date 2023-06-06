القباج تستقبل وزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية بنين

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فيرونيك توجنفودى ميوانو، وزيرة الشئون الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة بجمهورية بنين، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيف مصر فعالياته لأول مرة.



وبحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن ودعم التنسيق المشترك بشأن القضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية للقارة الإفريقية.



وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء وتقديرها للعلاقات الوثيقة بين البلدين ودعم مصر لبنين على صعيد بناء وتطوير القدرات فى المجالات الاجتماعية فى إطار تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين.



واستعرضت القباج التجربة المصرية لشبكة الحماية والرعاية الاجتماعية، حيث تطرقت لبرامج دعم العمالة غير المنتظمة فى إطار حرص الدولة على دعم العاملة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكل مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، كذلك برامج الدعم النقدى وبرنامجا "تكافل وكرامة" التي تعد أوسع برامج للدعم النقدى المشروط والذى وصل عدد المستفيدين إلى 20% من المواطنين، مؤكدة أن الدولة المصرية عمدت إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتوفير الخدمات الأساسية من التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد والإسكان الاجتماعي.



كما تطرق اللقاء إلى دور العمل الأهلي فى المجال التنموى، كذلك مشروعات الأسر المنتجة كإحدى آليات التمكين الاقتصادى بالوزارة، حيث دعم المرأة والحفاظ على التراث الأصيل وفتح أسواق عديدة لتسويق المنتجات.



ورحبت القباج بتبادل الخبرات والتجارب فى هذا المجال وتنظيم معارض مشتركة، كما شهد اللقاء تناول البرامج المقدمة لذوى الإعاقة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تقديم ما يزيد على 5 مليارات جنيه دعمًا نقديًا لذوى الإعاقة إلى جانب تخصيص وحدات للإسكان الاجتماعى لهم وخدمات الدمج فى التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص.



من جهتها، أعربت فيرونيك توجنفودي ميوانو، وزيرة الشئون الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة بجمهورية بنين، عن سعادتها بهذا اللقاء، مستعرضة جهود جمهورية بنين بمجالات الرعاية الاجتماعية المختلفة وبرامج التمكين الاقتصادى المقدمة ومجالات الأسر المنتجة وأنواع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الدولة للمرأة وبرامج الدعم النقدى التى انتهجتها جمهورية بنين والفئات المستهدفة.



وأبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.



وعقب اللقاء، تفقدت القباج وتوجنفودي معرض الأسر المنتجة المقام في إطار فعاليات المؤتمر، حيث أشادت توجنفودي بجمال المعروضات والتصميمات المتميزة.



ويضم المعرض المنتجات النحاسية والجلود والإكسسوارات والمفروشات والأشغال السيناوية والملابس، حيث استمعت إلى شرح عن برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وما يقدمه من رسائل.