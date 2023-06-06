إصابة شخص صدمته سيارة مسرعة على طريق "الفيوم - القاهرة"

أصيب شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، إثر صدم سيارة له أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة المنافذ والطرق، بإبلاغ قائدي السيارات بوجود حادثة علي طريق الفيوم القاهرة الصحراوى، وأسفر عن إصابة شخص مجهول الهوية باصطدام سيارة لشخص وفرار قائد السيارة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.