محافظ مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا تنسيقيا موسعا اليوم الثلاثاء لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ والتى تبدأ يوم ١٢ يونيو الجارى، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.

ووجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير مزيد من الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول.

وشدد محافظ مطروح على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور ومنع الوقوف بجانب اللجان ،وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن يؤدى ٢٦٢٧ طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات هذا العام، منهم ١٣٧٥ طالب فى القسم العلمى علوم ،و١٠٩٥ فى القسم الأدبي، و١٥٧ طالب فى القسم علمى رياضيات من خلال ١٣ لجنة على مستوى المحافظة ، و٣ مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبين ٨٦٥ معلم ملاحظ.

وأشار إلى انه تم توفير ٦ خطوط اتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم ٤ رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة كذلك توفير ١٦ استراحة للمراقبين والملاحظين منهم عدد ٨ للرجال و٨ للسيدات تم تطويرها كمرحلة أولى بتكلفة ١،٣ مليون جنيه لتوفير كافة سبل الراحة وتلافى أى ملاحظات.

وأضاف أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة من مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة، وهيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف أمام كل لجنة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء لتأمين التيار الكهربى والاتصالات لمراجعة صيانة الخطوط الارضية باللجان ومديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين بالاستراحات، وذلك ضمن جهود توفير كافة التأمين الطبى والإداري والخدمي والاحتياجات والتجهيزات اللازمة مشيرا الى أنه تتم المتابعة و التواصل المستمر مع تشكيل لجنة ثلاثية للمعاينة على الطبيعة لتجهيزات اللجان والاستراحات ومتابعة توفير الخدمات من مياه وكهرباء ونظافة وأى احتياجات على الطبيعة ورفع تقرير بشأنها.

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