يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى 805 مليارات دولار.. معلومات عن منظمة الكوميسا
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، معلومات مهمة عن منظمة الكوميسا، التي تتمثل فيما يلي:-
- تم تأسيسها ديسمبر 1994 وتتكون من 21 دولة إفريقية.
- تم إنشاؤها لخلافة منطقة التجارة التفضيلية السابق.
- هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي.
- أكبر سوق للتجارة والاستثمار وتملك 583 مليون نسمة.
- يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 805 مليارات دولار.
- تشكل نحو ثلثي مساحة إفريقيا.
- تعزيز السلم والأمن في الإقليم.
- إنشاء وحدة اقتصادية لمواجهة التحديات.
- التعاون بين الدول في تحقيق تنمية مواردها لخدمة الشعوب.