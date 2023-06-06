الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى 805 مليارات دولار.. معلومات عن منظمة الكوميسا

منظمة الكوميسا
منظمة الكوميسا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، معلومات مهمة عن منظمة الكوميسا، التي تتمثل فيما يلي:-

  1. تم تأسيسها ديسمبر 1994 وتتكون من 21 دولة إفريقية.
  2. تم إنشاؤها لخلافة منطقة التجارة التفضيلية السابق.
  3. هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي.
  4. أكبر سوق للتجارة والاستثمار وتملك 583 مليون نسمة.
  5. يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 805 مليارات دولار.
  6. تشكل نحو ثلثي مساحة إفريقيا.
  7. تعزيز السلم والأمن في الإقليم.
  8. إنشاء وحدة اقتصادية لمواجهة التحديات.
  9. التعاون بين الدول في تحقيق تنمية مواردها لخدمة الشعوب.
منظمة الكوميسا الكوميسا الجنوب الأفريقي أفريقيا

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