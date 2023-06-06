لتعويض النقص في عدد الأسرة.. طبيب يشيد بقرار إنشاء مدينتين للصحة النفسية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل إنشاء مدينة للطب النفسي، مؤكدًا أنه تم التصديق على إنشاء مدينتين للصحة النفسية بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه، وذلك خلال كلمته اليوم بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن قرار إنشاء مدينتين للطب النفسي أمر في غاية الأهمية، خاصة أنه يوجد نقص بشكل دائم في عدد الأسرة المتواجدة داخل المستشفيات فنحن لدينا 22 مستشفى للطب النفسي في المحافظات، فهذا القرار سيفيد المجال بالطبع بلا شك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه في دولة إنجلترا على سبيل المثال الحالة الحادة بها لا تمكث داخل المستشفى سوى 5 أيام ويوصى بالعلاج المتبقي من المنزل بالمتابعة، ولكن لدينا اهتمام كبير بالمريض النفسي، وبالفعل خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل سنجد بالطبع اهتمام كبير بالصحة النفسية الخاصة بالمريض، ومتابعة علاجه.

- إنفاق 13 مليار جنيه على علاج الإدمان سنويا

وأشار جمال فرويز إلى صرف الدولة حوالي 13 مليار جنيه بشكل سنوي على علاج الإدمان في ظل رفع اليد لبعض الدول عن المدمنين وعدم توفر العلاج على نفقة الدولة مثل هولندا وسويسرا.

واقترح أن المدينة الخاصة بالطب النفسي تصرف على نفسها من خلال وجود ورش منتجة للتصدير للخارج، وإضافة العلاج بالعمل من خلال وجود ورش منتجة يتم تصدير المنتجات الخاصة بها للخارج، مع الاختيار الجيد للمرضى والبعد عن الأعمال الخطرة لعدم تحكم المريض النفسي في تصرفاته، بالإضافة لضرورة وجود ملاعب، وبما المدن ذات مساحة كبرى فعلينا بإضافة مساحة زراعة للمحاصيل الهامة .