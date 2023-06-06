تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان - أن الميناء استقبل السفينة (SUKHOOR ALKHALEEJ) والتي ترفع علم بنما القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 45 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص، مشيرة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 28973 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47304 أطنان.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح، بلغ 161 ألفا و915 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188 ألفا و187 طنا، وبلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4769 شاحنة.

يقع ميناء دمياط على بعد حوالي 8.5 كيلو مترات غرب فرع دمياط لنهر النيل غرب رأس البر في البحر المتوسط بمدينة كفر البطيخ وعلى مسافة حوالي 70 كيلو متر غرب ميناء بورسعيد. أفتتحه الرئيس مبارك كأول ميناء مصري يعمل إليكترونيا، تكلف إنشائه 190 مليون جنيه مصري، حوالي 30.6 مليون دولار، وتغطى منشآت الميناء مساحة قدرها 11.8 كيلو متر مربع. ويحد الميناء خط وهمى يصل بين نهايتي حاجزى الأمواج الخارجيين الشرقي والغربي.

وتعد محطة حاويات الميناء إحدى أهم المحطات في المنطقة، ويوجد بها أربعة أرصفة حاويات، يبلغ طولها ألفا و50 مترا، وعمقها 14.5 متر، وتحتل مساحة تبلغ 465 ألف متر مربع، ويوجد بها منطقة للتوسعات المستقبلية تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، محطة حاويات الميناء مزودة بعدد عشرة ونشات، وتداولت المحطة - طبقا لآخر إحصائيات خلال عام 2004 - أكثر من مليون حاوية، وتم تزويدها بنظام معلوماتى، يساعد بفاعلية في تخطيط ومراقبة الساحات وال سفن وال سكك الحديدية، ومعدات تداول الحاويات، كما يساعد على زيادة كفاءة المحطة، وتقليل معدات التداول. مكن شحن وتفريغ سفن الجيل الثالث والرابع على جميع أرصفه الميناء الستة عشر، بطول إجمالى يبلغ نحو أربعة آلاف متر، وعمق يتراوح ما بين 12 و14.5متر.