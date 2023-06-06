الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تنفيذ صفقة على أسهم "مصر بني سويف للأسمنت" بـ101.13 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت البورصة تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر بني سويف للأسمنت.

وقالت البورصة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن جلسة اليوم الثلاثاء شهدت نفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مصر بني سويف للأسمنت المصدرة، لعدد 3.487 مليون سهم بقيمة 101.137 مليون جنيه.

يشار إلى أن مصر بني سويف للأسمنت، سجلت صافي ربح بلغ 61.36 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل أرباح بلغت 47.65 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 276.3 مليون جنيه، مقابل 436.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وكانت الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 145.94 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 169.05 مليون جنيه خلال 2021.

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