الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كيما" تقر العرض المقدم من "تكنومونت" الإيطالية لتنفيذ مشروع حامض النيتريك

كيما
كيما

وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد- نقية لأغراض الصناعية).

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن القيمة الاجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم إصدار أمر الإسناد خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت إلى أنها تفاوضت مع المقاول لتخفيض القيمة الاجمالية للمشروع من 323 مليون دولار إلى 297 مليون دولار.

وحققت  الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 481.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 5.13 مليار جنيه، مقابل 3.12 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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