رئيس جهاز السادات: بدء تنفيذ مسار الدراجات وتجميل الميادين بالحي الـ11

أعلن المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة السادات ، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الرفع المساحي وتجهيز مسار الدراجات بشارع طلعت حرب بجوار المنطقة السكينة بالحي ال11، موضحا أن المرحلة الاولى ستكون باتجاهين بعرض نحو 200 مترا للاتجاه الواحد.

وأضاف المهندس في تصريح للدستور أن المشروع يهدف إلى تشجيع المواطنين على التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بوسط المدينة كوسيلة غير آلية بديلة للنقل، وضمن خطة الدولة لاستخدام الدراجات وممارسة الرياضة.

وفيما يخص تطوير الميادين، قال رئيس جهاز السادات ، إنه جار الانتهاء من تطوير وتجميل شارع وميدان طلعت حرب، مكلفا إدارة التنمية بسرعة رفع المخالفات الناتجة من اعمال التطوير والتجميل .

وتابع: جار تنفيذ أعمال الصيانة بالمنطقة السكينة الثانية والرابعة ، التي تتمثل في تنفيذ صيانة العمارات السكينة ورفع كفاء المسطحات الخضراء وشبكات الري والحدائق العامة.



وأكد أنه جارى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لتطهير غرف الصرف بالمنطقة السكنيه الرابعة التى تعد من أقدم المناطق السكنية، كما تم توجية ادارة التنمية بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة والزراعة وتقليم أشجار الفيكس بالشوارع الرئيسية.

ودعا رئيس الجهاز مجتمع الأعمال والمواطنين بالمشاركة في أزدهار المدينة والعمل علي زيادة المساحة الخضراء لتكن صديقة الييئة لمؤاكبة التغيرات المناخية والبيئية.