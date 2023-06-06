جامعة كفر الشيخ تطلق قوافل تنموية للقرى الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة"

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وقد ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، متابعة حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، والحرص على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على آداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات على استمرار تنفيذ ومتابعة الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية، واشتراك اتحاد الطلبة في الترويج لتلك الأنشطة، والتأكيد على استمرارية الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة، والتي تساعد على إدماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية بطريقة عملية غير اكاديمية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

- وضع رابط على موقع الجامعة يضم بيانات عددية إحصائية للأنشطة والفعاليات بمجالاتها المختلفة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، وضع رابط على موقع الجامعة يضم بيانات عددية إحصائية للأنشطة والفعاليات بمجالاتها المختلفة، التي تقوم بها الجامعة وكلياتها والوحدات التابعة لها وتكليف قطاعات شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتوجيه نحو تحديث هذه البيانات بشكل دائم.



أيضاً أكد رئيس الجامعة، على وضع رابط على موقع الجامعة للمبادرات الرئاسية ومشاركة الجامعة فيها وتكليف القطاعات الثلاث بتحديثها بشكل مستمر، والعمل على نشر ثقافة الابتكار والابداع بين الطلاب من خلال مركز ريادة الأعمال، كما أكد على ضرورة اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتوفير كافة سبل الرعاية اللائقة لهم.



وفي ختام مجلس العمداء تم مناقشة مذكرة الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشان استخدام معامل الحاسب الالي بكليات الجامعة فى اختبارات شهادة اساسيات التحول الرقمي لتعظيم الاستفادة القصوي من معامل الحاسب الالي بكليات الجامعة المختلفة.