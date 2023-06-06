الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في المسابقة القمية للبحوث الاجتماعية بجامعة حلوان

علي محمد أحمد
علي محمد أحمد

حصد الطالب علي محمد أحمد بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة سوهاج المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية، وذلك في المسابقة القمية للبحوث الاجتماعية، والتي نظمتها جامعة حلوان للعام الجامعي 2022/2023، تحت عنوان "الإدمان بأنواعه وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع المصري". 

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال إن المسابقة تأتى فى إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية والثقافية، والتى تساهم بدورها فى إثقال روح الإبداع والتنافسية لدى الطلاب وتسهم في دمج الطلاب بقضايا مجتمعاتهم.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الجامعة أن الجامعة تشجع وتدعم أبناءها الطلاب بقوة للمشاركة المتميزة في مثل هذه الفاعليات، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لتفعيل دور الأنشطة الطلابية التي تساهم في خدمة مجتمعهم وتنمية مهاراتهم ومداركهم واكسابهم الخبرات والمعارف العلمية والثقافية واستغلال طاقاتهم.

وأضاف كلاً من صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وأسماء عمر مدير إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات أن عدد الجامعات المشاركة بالمسابقة ٢٢ جامعة، وبلغ عدد الأبحاث المقدمة ١٤٤ بحثا بواقع ٧٠ بحثا للطلاب و٧٤ بحثا للطالبات.

فيما ‏ناقشت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج وسط نخبة من اساتذة طب الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بجامعتي سوهاج وأسيوط، رسالة الدكتوراه المقدمة من الطبيب هيثم عبد الرحمن أحمد محمد المدرس المساعد بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة بالكلية، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان عبدالراضى رئيس قسم الامراض الجلدية والتناسلية، الدكتور مؤمن المأمون استاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب وعدد من القيادات التنفيذية والتشريعية بالمحافظة بجانب أعضاء مجلس النواب واعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن الرسالة تناولت تقييم فاعلية وأمان العلاج بالاوكسجين تحت الضغط العالى فى مرضى الاختلال الوظيفى للانتصاب، حيث ضمت لجنة الإشراف علي الرسالة كلاً من الدكتور ‏عصام الدين عبد العزيز ندى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة بكلية طب سوهاج، الدكتورة ريهام عز الدولة الشرقاوي أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة بكلية طب سوهاج، الدكتور عمر عبد الحميد علي أستاذ مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة بكلية طب سوهاج.

وأضاف الدكتور حسان النعماني ان لجنة المناقشة والحكم ضمت كلاً من الدكتور ‏عماد عبد الرحيم طه أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بكلية الطب جامعة أسيوط "مناقش خارجي"، الدكتور رمضان صالح عبده صالح أستاذ الامراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة كلية الطب بجامعة سوهاج "مناقش داخلي"، الدكتور ‏عصام الدين عبد العزيز ندى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة كلية الطب جامعة سوهاج"عن المشرفين"، الدكتورة ريهام عز الدولة الشرقاوي أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة بكلية الطب جامعة سوهاج"عن المشرفين".

وبعد المداولة وافقت لجنة المناقشة والحكم علي قبول الرسالة المقدمة من الطبيب، ومنحه درجة الدكتوراه في طب الـمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة.

أعضاء هيئة التدريس 2022 2023 الاجتماعية والاقتصادية التدريس بالجامعة الجامعة للدراسات العليا

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