وزير الصحة يكشف تفاصيل إنشاء مدينة للطب النفسى

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل إنشاء مدينة للطب النفسي، لافتًا إلى أنه تم التصديق على إنشاء مدينتين للصحة النفسية بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه.

وأضاف “عبدالغفار” خلال كلمته اليوم بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، أن الخدمات الصحية كان هناك شقان في التعامل معها، حلول سريعة وخطة طويلة ومتوسطة المدى، وكانت الحلول السريعة هى المبادرات الرئاسية وعددها 14، وقامت بخدمة 92 مليون مواطن، بتكلفة قدرها 32.2 مليار جنيه، متابعًا أن نسب معدلات الفيروس انخفضت في مصر إلى 92%، بعدما كانت مصر أكبر دولة على مستوى العالم بمعدلات الإصابة.

وأشار وزير الصحة إلى أنه تمت السيطرة على انتشار سرطان الثدي من خلال المبادرة، حيث أصبح 29% فقط الذين يتم اكتشاف المرض في المرحلة الرابعة المتأخرة في مصر بفضل مبادرة الكشف المبكر، بحسب مؤشرات منظمة الصحة العالمية.