الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في عيد ميلادها.. تعرف على أعمال آمال رمزي

آمال رمزي
آمال رمزي

يصادف هذا اليوم عيد ميلاد الفنانة المصرية الكبيرة آمال رمزي، حيث ولدت هذا اليوم من عام 1943، بمحافظة الإسكندرية.

في هذا السياق، تستعرض “الدستور” أبرز المحطات في حياة آمال رمزي.

حصلت “رمزي” على دبلوم تجارة، واسمها الحقيقى، كمالات عباس نسيم، وتزوجت من المخرج كمال صلاح الدين، ولكنها انفصلت عنه.

بعد حصول آمال رمزى على الشهادة الإعدادية، ذهبت إلى الفنانة نادية لطفى لتقدمها إلى أحد المخرجين، وطلب منها أن تؤدي أحد الأدوار ونجحت فيه من أول مرة.

وفى عام 1960 كانت بدايتها الحقيقة، حيث شاركت في فيلم إشاعة حب بمشهد صغير بجانب السندريلا سعاد حسنى. 

الأعمال السينمائية 

عنتر يغزو الصحراء
حبي الوحيد
إشاعة حب
يوم الحساب
 الحقيبة السوداء
 نهر الحياة
للرجال فقط
العائلة الكريمة
 جدعان حارتنا
الجزاء
حارة السقايين
غازية من سنباط
حواء على الطريق
بابا عايز كده
ورد وشوك
سفاح النساء
سارق المحفظة
المراية
أصعب جواز
رجال في المصيدة
امرأة تسكن وحدها
ذئاب على الطريق
 جنون المراهقات
بديعة مصابني
 الأنثى والذئاب
الحب في طريق مسدود
سكة العاشقين
البعض يذهب للمأذون مرتين
تحدي الأقوياء
دماء على الثوب الوردي
دليل الاتهام
السادة المرتشون
مطلوب حيا أو ميتا
فتوة الناس الغلابة
معركة النساء
التوت والنبوت
القرداتي
البيه البواب
شياطين الشرطة

الأعمال الدرامية

أيام لها ذكرى
اسألوا الأستاذ شحاتة
أجلح وأملح
الرجل الغامض
هروب
من الجاني
في قافلة الزمان
حارة السكري
الكهف والوهم والحب
ماما نور
زمن الحلم الضائع
بنت سيادة الوزير
حكاية شفيقة ومتولي
أيام المنيرة
يوميات ونيس (ج3)
عدل الأيام
كلهن طيبات
التوأم
أوراق مصرية (ج1)
حمزة وبناته الخمسة
آمال وأقدار
الكومي
المقعد الخلفي
أوراق مصرية (ج3)
ينابيع العشق
ورد النيل
شجرة الود
سلالة عابد المنشاوي
مواطن بدرجة وزير
لم تنسى أنها امرأة
آن الأوان
الإمام المراغي
ورق التوت
مذكرات حرامي
 صبيان وبنات
 حضرة الضابط أخي
أبو ضحكة جنان
 نعم مازلت آنسة
سي عمر وليلى أفندي
 بابا نور
أحلام كومبارس
التنين
البحر والعطشانة
ابن النظام
السع وفلسع
مملكة يوسف المغربي
الكبريت الأحمر
عيش أحلامك

الأعمال المسرحية

-الطرطور
- ذات البيجامة الحمراء
- عبود عبده عبود
- أنا أجدع منه
- السنيورة تكسب

الفوازير

- أعلام هند وبانيليا

امال رمزي الإسكندرية كمالات عباس نسيم المخرج كمال صلاح الدين الشهادة الاعدادية نادية لطفي

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