ضبط كمية من الآيس المخدر بحوزة "ديلر" فى بدر

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من مادة الآيس المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بـــــدر أمكن ضبط «شخصين (لأحدهما معلومات جنائية)»، حال استقلالهما سيارة نقل وعُثر بحوزتهما على «كمية من مادة الآيس المخدرة وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول».

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.