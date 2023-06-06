الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط كمية من الآيس المخدر بحوزة "ديلر" فى بدر

مخدر الآيس
مخدر الآيس

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من مادة الآيس المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بـــــدر أمكن ضبط «شخصين (لأحدهما معلومات جنائية)»، حال استقلالهما سيارة نقل وعُثر بحوزتهما على «كمية من مادة الآيس المخدرة وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول».

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مادة الآيس المخدرة مديرية امن القاهرة

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية: غرفة عمليات الثانوية لم ترصد أى شكاوى

قبل عيد الأضحى.. بيطري القاهرة يشن حملات كبرى على الأسواق

الرئاسة تنعى أحمد عماد الدين: قامة طبية ورمز للتفانى ودماثة الخلق

تحرير 251 محضرًا لمحال مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟