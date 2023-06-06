ضبط شخصين بتهمة سرقة دراجة نارية بعابدين

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين حال قيامهما بالشروع فى سرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة عابدين ، وتم التوصل لمالكها أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، وباستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقرا بسرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية لدى عميلهما "سيئ النية " (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية) "أمكن ضبطه"، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.