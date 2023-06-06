الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "إفريقيا أرض الثروات والفرص"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني.

وجاء الفيلم التسجيلي بعنوان "إفريقيا أرض الثروات والفرص"، ويعرض التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon".

وتنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية "مركز المنارة للمؤتمرات الدولية"، بمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدثًا دوليًا من 70 دولة، ضمن أكثر من 1044 متحدثًا، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

Africa Health ExCon الرئيس عبد الفتاح السيس الفيلم التسجيلي المعرض الطبي الأفريقي القارة الإفريقية

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