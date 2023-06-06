القبض على المتهمين بقتل شخصين فى قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة، بمديرية أمن قنا، بشأن العثور على جثتين لشخصين يقيمان بنطاق محافظتي أسيوط والقليوبية، بهما أعيرة نارية متفرقة بالجسم، بإحدى الطرق بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 4 أشخاص منهم، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم في الواقعة "بندقية آلية" وعدد من الطلقات- هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وقرروا باستدراجهم المجني عليهما من خلال موقع "فيسبوك" بزعم عرض سيارة للبيع، وصطحابهما لمكان العثور، ولدى وصولهم أطلقوا عليهما أعيرة نارية من البندقية المضبوطة بحوزتهم، ما أودى بحياتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.