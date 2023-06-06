3 متهمين تحرشوا بأجنبية بوسط البلد: كنا بنصور على التيك توك

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول 3 متهمين تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط القاهرة.

وجاء في تحريات نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة قصر النيل أنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بالتحري حول ملابسات مقطع مصور ذاع انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي توصلت تحرياته إلى ضلوع المتهمين في التحرش جنسيا بسيدة أجنبية، وتصوير ذلك ونشره، إذ تتبعوها في سيرها بالطريق العام مدة تجاوزت الخمس دقائق، فحاصروا بخطوهم سبيلها.

وأشهر المتهم الثاني هاتفه المحمول مصورها والمتهم الأول الذي استوقفها فنهرته، ومضت في طريقها فلاحقها بالإيحاءات الجنسية ، قولاً وإشارة وفعلا ـ رغم تقريع المارة له ، فردد بتلميحات إباحية وأشار إلى ساقيها وتنورتها ثم نزع قميصه ليمضي بجانبها عارياً بعد أن حثه الثاني على ذلك، وصاحبهما الثالث مؤيدا وشدا من أزره، قاصدين من ذلك الحصول علي منفعة جنسية من المجني عليها، ثم نشر الثاني المقطع المصور للواقعة علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

وأضاف أن تحرياته لم تتوصل الي تحديد شخص المجني عليها ، كما أضاف انه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط

المتهمين ، تمكن من ضبطهم وبحوزة الثاني الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الواقعة واقروا له بارتكابهم الواقعة علي النحو السالف بيانه.

كانت أحالت النيابة العامة 3 متهمين تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط القاهرة للمحاكمة أحدهم أمام الجنايات وآخرين لمحكمة الطفل.

كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في 25 أبريل تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة ويتعرض لها فى الطريق بالقول والفعل حتى أغضبها وحاولت إيقافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.