تقديم خدمات طبية لـ 400 في إدكو بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو قافلة سكانية شاملة بقرية 6 أكتوبر، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم خلال ٥ أيام تقديم خدمات طبية لعدد 400 من أهالي القرية بمختلف التخصصات، "144 باطنة - 70 رمد - 91 عظام - 3 نساء - 2 جلدية - 37 أسنان - 33 نظارات - 20 تحليلًا".

كما قامت مديرية الطب البيطري برش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعلاج جماعي لعدد 200 أغنام ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى صيانة وإنارة الكشافات في القرية، وتنفيذ حملة نظافة لجمع القمامة والمخلفات من القرية باستخدام سيارات الوحدة المحلية.

وخلال القافلة تم عقد ندوات تثقيفية تناولت عدة موضوعات، منها: أهمية تنظيم الأسرة، ورأى الدين الإسلامي في التنظيم، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكيفية الوقاية منها، ومراكز تجميع الألبان، وأهمية التأمين على الماشية.