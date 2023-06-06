الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ 400 في إدكو بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو قافلة سكانية شاملة بقرية 6 أكتوبر، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم خلال ٥ أيام تقديم خدمات طبية لعدد 400 من أهالي القرية بمختلف التخصصات، "144 باطنة - 70 رمد - 91 عظام - 3 نساء - 2 جلدية - 37 أسنان - 33 نظارات - 20 تحليلًا". 

كما قامت مديرية الطب البيطري برش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعلاج جماعي لعدد 200 أغنام ضد الطفيليات الداخلية، بالإضافة إلى صيانة وإنارة الكشافات في القرية، وتنفيذ حملة نظافة لجمع القمامة والمخلفات من القرية باستخدام سيارات الوحدة المحلية. 

وخلال القافلة تم عقد ندوات تثقيفية تناولت عدة موضوعات، منها: أهمية تنظيم الأسرة، ورأى الدين الإسلامي في التنظيم، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكيفية الوقاية منها، ومراكز تجميع الألبان، وأهمية التأمين على الماشية.

6 أكتوبر الاستراتيجية التخصصات الطبية الخدمات الأساسية التخصصات الطبية المختلفة الاستراتيجية القومية

الأكثر قراءة

الفريق أسامة ربيع: عبور ناقلة البترول "SEAVIGOUR" القناة بعد إصلاحها

مصرع عامل وإصابة ابنه بسبب انقلاب جرار زراعي بسوهاج

"تحسن ملحوظ".. تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر

وجهت تحذيرات لمرضى الحساسية.. "الأرصاد": سرعة الرياح تصل لـ40 كيلو بالساعة الخميس

الكيلو بـ67 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس