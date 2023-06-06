السيطرة على حريق نشب فى عدد من العشش ببنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في عدد من العشش تستخدم لتربية المواشي بالأراضي الزراعية بالقرب من العمارات السكنية بمدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد باشتعال النيران بعدد من العشش تستخدم لتربية المواشي بالأراضي الزراعية بمدينة سمسطا، انتقلت 3 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتمكنوا من السيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، رئيس المدينة، حيث تبين أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من العشش بالأراضي الزراعية يقوم الفلاحون بتربية المواشي بداخلها، كما أتت النيران على واجهة عدد من الشقق السكنية من الخارج لقربها من مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق قبل الامتداد إلى داخل الشقق السكنية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بإجراء تحريات المباحث حول أسباب الحريق وملابساته.