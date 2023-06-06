الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الإسكندرية تستضيف وفدا رفيع المستوى من جامعة لويفل الأمريكية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من جامعة لويفيل الأمريكية، ضم الوفد كلًا من: الدكتور إيمانويل كولينز، عميد كلية هندسة JB speed الأمريكية، والدكتور ماهيندرا سونكارا، أستاذ الهندسة الكيميائية، والدكتور جورو جريداران، أستاذ الهندسة الحيوية، والدكتور أيمن الباز أستاذ الهندسة الحيوية، وحضور الدكتور رشدي زهران، رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع،  والدكتور وائل المغلاني القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفي النعناعي، عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة العلمين الدولية.

وفي كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوه بالوفد في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن اتفاقية التعاون مع جامعة لويفل الأمريكية تعد قصة نجاح حقيقية، مشيرًا إلى أن اليوم يعد حصادا لثمار هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2020. 

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي فى إطار إتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل (Louisville University) ، والتي تتضمن إنشاء برامج درجات مزدوجة في تخصصات الهندسة الطبية الحيوية وعلوم وهندسة الحاسبات.

وأعلن قنصوة عن توفير ثلاث منح لاستكمال أبحاث الدكتوراه بجامعة لويفل في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أنها تعد فرصة استثنائية لأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الإسكندرية لاستكمال دراستهم في جامعة لويفل الأمريكية، وذلك في إطار خطة جامعة الإسكندرية الاستراتيجية لإنشاء شراكات أكاديمية وبحثية، وقد تم كذلك مناقشة إجراءات القبول للدفعة الجديدة في البرنامج المزدوج مع جامعة الإسكندرية والذي يسمح للطلاب بالدراسة لمدة عامين بالإضافة للسنة الإعدادية بجامعة الإسكندرية، ثم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين لاستكمال باقي المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية المزدوجة.

وتابع أنه تم الاتفاق على التعاون في إجراء البحوث المشتركة في الهندسة الطبية الحيوية، النانو تكنولوجي، البطاريات، الهيدروجين الأخضر، الوقود الحيوي، ومجالات أخرى من خلال إنشاء معمل مشترك للأبحاث وتشجيع التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المشروعات البحثية وتفعيل آلية للتسجيل المشترك للدكتوراه.  

وأكد الدكتور رشدي زهران، أن اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفل الأمريكية وجامعة العلمين الدولية، تعد نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين الثلاث جامعات لكي يصبح الحلم حقيقة، لافتاً إلى أن هناك 6 طلاب بالفعل من جامعة الإسكندرية قد قاموا باستكمال دراستهم بجامعة لويفل الأمريكية.

وأكد الدكتور  سعيد علام، أن كلية الهندسة جامعة الاسكندرية تعد واحدة من أعرق كليات الهندسة في مصر والشرق الأوسط، حيث تضم  14 قسما علميًا في التخصصات الهندسية المختلفة، ولديها العديد من اتفاقيات التعاون مع كبرى الجامعات العالمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وإفريقيا.

وأكد وفد جامعة لويفل فخره واعتزازه بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والتي تحتل مكانة الريادة في جميع المستويات العلمية والبحثية على مستوى مصر والشرق الأوسط.

IMG-20230606-WA0008
IMG-20230606-WA0008
IMG-20230606-WA0007
IMG-20230606-WA0007
IMG-20230606-WA0009
IMG-20230606-WA0009
جامعة الإسكندرية وفد رفيع المستوي جامعة لويفل الأمريكية ثلاث منح المشروعات البحثية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلى

"تحسن ملحوظ".. تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر

وزير المالية: ندعو المستثمرين الأجانب للاستفادة من الفرص الواعدة فى مصر

"الأوقاف" تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الجدد فور تسلمهم عملهم

النشرة المرورية اليوم الثلاثاء.. انتظام الحركة بمحاور وشوارع القاهرة الكبرى

10 سنوات على 30 يونيو.. تحول رقمي وميكنة المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس