الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تحسن ملحوظ".. تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر

حسام داغر
حسام داغر

يبحث عدد كبير من محبي ومتابعي الفنان حسام داغر عن حالته الصحية بعد الوعكة الصحية الشديدة التي تعرض لها مؤخرًا ودخل على إثرها مستشفى الشيخ زايد التخصصي في حالة خطرة للغاية.

تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر

وشهدت الحالة الصحية للفنان حسام داغر خلال الساعات الماضية تحسنًا ملحوظًا للغاية وتحسنه كل ساعة بعد الأخرى حتى استقرت الحالة تمامًا فجر اليوم وخرج من الرعاية المركزة بعد الاطمئنان على حالته من قبل أطباء المستشفى، ونصحه الأطباء بالراحة التامة بعد خروجه من الرعاية إلى غرفة عادية، ومن المقرر أن يعود إلى منزله خلال الساعات المقبلة من أجل المتابعة الطبية.

وحرص عدد من الفنانين على دعم حسام داغر، كما طلب عدد كبير منهم الدعاء لصديقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحالة الصعبة التي تعرض لها ودخل على إثرها الرعاية المركزة، وكشف شقيقه المخرج أحمد داغر عن حالته الصعبة التي يمر بها ودخل على إثرها المستشفى.

كانت البداية عصر أمس، حين شعر الفنان حسام داغر ببعض الآلام وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "بمر بوعكة صحية.. صدقوني الإنسان ضعيف قوي تجاه أي حاجة، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء وبرفع الابتلاء، يهون علينا جميعًا، وشكرًا يا رب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء"، وهو ما أثار قلق الكثير من محبيه ومتابعيه.

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