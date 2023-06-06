غراب: مصر أصبحت بيئية جيدة لتحفيز وجذب الشركات الناشئة

قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي لشئون التنمية الاقتصادية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الدولة تدعم ملف إنشاء الشركات الناشئة وتهيية بيئة ريادة الأعمال بتقديم كافة التيسيرات لهؤلاء الشباب، موضحا أن الفرصة أصبحت واعدة أمام تلك الشركات للحصول علي هذا الدعم وفق توجيهات القيادة السياسية.

أوضح “غراب”، في تصريحات خاصة للدستور، أن الشركات الناشئة لها قدرة كبيرة على زيادة الحصيلة الدولارية من العملة الصعبة الأجنبية، فقد استطاعت العام الماضي جمع أكثر من 507 ملايين دولار، مقارنة بعام 2021 الذى جمعت فيه 373 مليون دولار بزيادة قدرها 36%، وزادت الاستثمارات في عام 2022 في الشركات الناشئة وفقا للتقديرات والإحصائيات غير الرسمية، إلا أن العام الجاري قد تؤثر الأزمة المالية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة لانهيار عدد من البنوك المصرفية في أمريكا .

وأشار إلى أن الدولة بدأت في التحرك السريع لتحفيز بيئة ريادة الأعمال وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة، بوضع خطة سيبدأ تنفيذها بوضع إطار تنظيمي للراغبين في تأسيس شركات وإنشاء منصة إلكترونية وتوفير التدريب والتأهيل عليها، من أجل إيجاد بيئة لجذب وتحفيز الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتلبية احتياجاتهم وتذليل كافة المعوقات، من خلال منظومة متكاملة من البنية التحتية والتشريعات، موضحا أنه قد تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة للتنسيق بينها وبين كافة الجهات المعنية لتوفير بيئة ومناخ مناسب لهذه الشركات .

ولفت غراب، إلى أن الشركات الناشئة لها قدرة هائلة على زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية، فقد قدرت بعض الإحصائيات الصادرة عام 2022، أن الشركات الناشئة استحوذت على 17.4% من إجمالي حجم التمويلات الموجهة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر أكتوبر البالغ قيمتها 646 مليون دولار، موضحا أن هناك 18 كيان محلي ناشئ قد حصد على 113 مليون دولار في أكتوبر وفي سبتمبر جمعت 11 شركة 8 مليون دولار، وقد احتلت مصر المركز الثاني في عدد الشركات الأكثر جذبا للاستثمارات بعد الإمارات والسعودية، هذه الشركات متخصصة في التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والشحن والنقل الذكي وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة .

وذكر أن الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي تؤكد تحقيق مصر نموا سريعا في استثمارات رأس المال في التكنولوجيا المالية لتصل لـ 167 مليون دولار في النصف الأول لعام 2022، كما قدرت إحصائيات صادرة عن النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر لعام 2021 تشير إلى أن مصر موطنا لمجموعة 600 كيان ناشئ من الشركات في مجال التكنولوجيا، و150 شركة مزودة بخدمات مميكنة مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما تشير الإحصائيات إلى أن ما يقارب الـ 110 شركة من شركات التكنولوجيا المالية تتطلع لجمع أكثر من نصف مليون دولار خلال العام المالي الجاري .