أمين اتحاد خبراء البيئة العرب: إطلاق خطة لدعم الطاقة الخضراء "مصر 2030"

قال مجدي علام، مستشار مرفق البيئة العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مصر ستطلق خطة لدعم الطاقة الخضراء كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضاف لــ وكالة شنينخوا الصينية، إن الخبرة البيئية والتقدم التكنولوجي الصيني مفيدان لجهود مصر للحد من التلوث و "التحول إلى البيئة" وسط التعاون المتزايد بين البلدين.

وأشار إلى أن الصين لديها تعاون طويل ومتزايد مع مصر ودول نامية أخرى في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والطاقة.

ولفت إلى أن المشكلة البيئية الأكثر تحديًا التي تواجهها مصر هي التلوث الشديد الناتج عن المركبات والدراجات النارية في المناطق السكنية بالمدن والقرى، داعيًا إلى زراعة الأشجار لمعالجة المشكلة.

ونوه بأن مصر أطلقت خطة لزراعة 100 مليون شجرة في إطار مبادرة "Go Green" في البلاد والتي تم إطلاقها كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "مصر 2030".

وقال الأمين العام لاتحاد دعاة حماية البيئة العرب، إن "الصين هي الدولة الأولى في العالم من حيث زراعة الأشجار في السنوات العشر الماضية" ، مضيفًا أن مصر يمكن أن تتعلم من خبرة الصين في هذا الصدد.

وفي إشارة إلى أن الغابات هي مصنع الأكسجين في العالم وحاضنة التنوع البيولوجي، قال علام، إن الصين أطلقت "أكبر حملة تشجير في العالم".

وأضاف أن مصر يمكن أن تستفيد أيضًا من تعاونها مع الصين في الاقتصاد الأخضر، لأن الصين رائدة في إنتاج الطاقة الشمسية. "نستورد من الصين مضخات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية".

وأضاف أن "الصين تشارك أيضا مع مصر في مشروعات تتعلق بإعادة استخدام الهيدروجين الأخضر والأزرق وأنواع الطاقة الجديدة".

وأشار "علام"، إلى أن إعادة تدوير النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي من بين المجالات الرئيسية المحتملة للتعاون بين مصر والصين، لافتًا إلى أن مصر تستورد بالفعل آلات إعادة التدوير من الصين.