الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار سوناك: الذكاء الاصطناعى سيقتل العديد من البشر فى غضون عامين

الذكاء الاصطناعى
الذكاء الاصطناعى

حذر مات كليفورد، مستشار ريشي سوناك، للذكاء الاصطناعي من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون قوية بما يكفي «لقتل العديد من البشر» في غضون عامين فقط.

وقال كليفورد، الذي يساعد رئيس الوزراء البريطاني في تشكيل فريق عمل الذكاء الاصطناعي الحكومي: «إن صانعي السياسة يجب أن يكونوا مستعدين للتهديدات التي تتراوح من الهجمات الإلكترونية إلى إنشاء أسلحة بيولوجية إذا فشلت البشرية في إيجاد طريقة للسيطرة على التكنولوجيا».

وقال كليفورد في حديثه على « TalkTV»: «يمكن أن يكون لديك بالفعل تهديدات خطيرة جدًا للبشر. يمكن ببساطة أن تقتل العديد من البشر، وليس كل البشر. نتوقع أن تكون النماذج في غضون عامين»، حسب ما نقلت صحيفة «ذا تايمز».

وعلى المدى المتوسط، يحذر الخبراء من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم أسلحة كيميائية وبيولوجية وشن هجمات ضخمة عبر الإنترنت. 

 

حواجز أمان

في السياق، ذكرت صحيفة التايمز أمس الأول الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني يدرس خططا لإقامة كيان عالمي في لندن لمراقبة الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر - لم تسمها- أن سوناك سوف يجري مناقشات أيضا مع جو بايدن الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل بشأن كيفية إقامة «حواجز أمان» حول التكنولوجيا الجديدة.

وكان قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا الشهر الماضي، على الحاجة إلى حوكمة تتوافق مع قيم المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، معربين عن قلقهم بشأن الإمكانات المدمرة للتوسع السريع للتكنولوجيات، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويريد سوناك صياغة سياسة لإدارة مخاطر وفوائد الذكاء الاصطناعي، ودعا سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» المصنعة لـ«تشات جي بي تي» وغيره، إلى الحضور للمملكة المتحدة.

وكان ألتمان قال إنه سوف يرحب بوجود هيئة تنظيمية جديدة لتكون سبيلا أمام الولايات المتحدة للحفاظ على القيادة في هذا المجال.

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مستشار ريشي سوناك بريطانيا أنظمة الذكاء الاصطناعي قتل البشر السيطرة على التكنولوجيا مات كليفورد حواجز أمان

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