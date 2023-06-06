الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد يوسف: الضباط هتفوا يسقط النظام فى 30 يونيو والمتظاهرون حملوهم على الأكتاف

خالد يوسف
خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، إن مسيرة المثقفين بدأت تتحرك يوم 30 يونيو من وزارة الثقافة لميدان التحرير، وتحرك هو مع مجموعة أخرى من ميدان الجلاء، فشاهد مجموعة ضباط صغار خارجين من نادي ضباط الشرطة في شيراتون القاهرة، عندما رأوا المتظاهرين، يهتفون يسقط النظام، هتف الضباط أيضًا يسقط النظام، فحمل المتظاهرون الضباط على أكتافهم.

وأكد خالد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الضباط لم يكونوا في مهمة رسمية، مردفا: "هذا الالتحام استغله الإخوان لترديد أكاذيبهم أن ثورة 30 يونيو من صنع مؤسسات الدولة والجيش، لكن الحقيقة أن وجدان مؤسسة الدولة هو وجدان الشعب المصري، وقوامهم من المواطنين، طبيعي المؤسسات لو عندها وعي أكبر من وعي الشعب – وأنا دائما أقول الشعب هو المعلم والقائد، يكونوا مدركين لخطورة المشروع الإخواني".

واختتم: "الضباط نزلوا مع الشعب كمواطنين، لم يكن هناك تعليمات من مؤسسات الدولة بالنزول، وكان الإخوان مسيطرون على الوزارات، الوزارات الإخوان، والمحافظين إخوان، لكن وجدان الشعب المصري واحد، الكل مع فكرة رحيل الإخوان ومرسي".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

خالد يوسف الشاهد 30 يونيو

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