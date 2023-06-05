الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد يوسف: لم نقترب من رابعة يوم 30 يونيو خوفًا من قناصة الإخوان

خالد يوسف
خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، إن أعداد المعتصمين الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية في ميدان رابعة العدوية كانت قليلة، ولم تزداد إلا بعد 3 يوليو، عندما أعلن عزل الراحل محمد مرسي.

وكشف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه صور جميع ربوع مصر في ذلك اليوم، حيث صور 30 ساعة، خلال 3 أيام، لم يذع منها سوى 15 دقيقة، ولم يستثن من التصوير إلا ميدان رابعة، تخوفًا من الاستهداف.

وأردف: "فهمت إنها تعليمات القيادة ألا تقترب الطائرة من رابعة حتى لا تستهدف برشاش".

ولفت إلى أنه استخدم في مسلسل "سره الباتع" بعض المشاهد التي صورها من ميدان التحرير وقصر الاتحادية واستخدم 4 محافظات، منها بلد حسن طوبار، وبلد محمد كريم، وبلد السلطان حامد.

وختم: "مشهد 30 يونيو حضرت فيه الدولة، فالدولة ليست النظام، وإنما شعب وأرض وحكومة، رأيت الدولة المصرية بكل قواها الناعمة الأزهر والكنيسة، والقوى الخشنة الجيش، مصر كلها كانت موجودة".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

خالد يوسف رابعة الإخوان 30 يونيو

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