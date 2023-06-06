الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يتفق مع الزمالك على عقوبته بعد الانسحاب من السوبر (خاص)

الزمالك
الزمالك

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك، على فرض عقوبة مُتفق عليه ضده، بعد انسحابه عن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وكان نادي الزمالك قد اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، اعتراضًا على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا.

وتنص اللائحة على إيقاف النادي عن المشاركة لمدة عام في البطولة وتغريمه مبلغ 500 ألف حال اعتذر عن عدم المشاركة، أما إذا انسحب فيتم تغريمه مليون جنيه ومنعه من المشاركة لمدة عامين.

وبحسب مصدر داخل اتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، فإن الجبلاية تدرس التوصل لصيغة لمعاقبة الزمالك بالاكتفاء بتغريمه ماديًا فقط، وعدم حرمانه من المشاركة في البطولة مستقبلًا، خاصة وأن النسخة المقبلة لبطولة كأس السوبر ستُقام بمشاركة 4 فرق، حيث يأمل الاتحاد في مشاركة الفريق الأبيض نظرًا لشعبيته الجماهيرية، التي قد تُقلل من أهمية البطولة حال عدم مشاركته.

وتُوج الأهلي بطلًا لكأس السوبر في الإمارات بعد فوزه على بيراميدز الذي شارك بدلًا من الزمالك.

إدارة اتحاد الكرة اتحاد الكرة الزمالك كاس السوبر السوبر الاهلى

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