الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مديرية العمل بمطروح تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بقطاع السياحة

مديرية العمل بمحافظة
مديرية العمل بمحافظة مطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع السياحة تحت عنوان "أهداف تنمية مهارات السلامة في مجال السياحة" بمشاركه مجموعة من الفنادق والشركات السياحية بالمحافظة، وذلك بمقر فندق ألماظة بيتش ريزورت السياحي، بحضور ٦٠ عاملًا من الفنادق والشركات السياحية، وعدد من المديرين التنفيذيين في مجال السياحة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع المجالات ومختلف القطاعات للحفاظ على الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح عاطف درويش، مدير مديرية العمل بمطروح في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن الفنادق المشاركة تضمنت فندق ألماظة بيتش ريزورت السياحي- فندق الماظينو السياحي - فندق جازتمارينا السياحي - فندق جاز كريستال السياحي - شركه ترافكو للاستثمار السياحي - شركه هوم وركس لإدارة المشروعات السياحية"، كما تم تنظيم الملتقى تحت إشراف الإداره المركزية للسلامة والصحة المهنية، وفي إطار استعدادات المحافظه للموسم الصيفي.

وأضاف مدير المديري، أنه تم إلقاء عدد من المحاضرات لتنميه مهارات السلامة والصحة المهنية للعاملين في مجال السياحة، وذلك لتقديم أحسن خدمة لرواد المحافظة من الأجانب والمصريين في ظل بيئه عمل آمنة، وقام بإلقاء المحاضرات مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح والعاملين بمكتب مطروح، كما تم التأكيد على اتباع تعليمات السلامة في بيئة العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية في إطار مستوى متميز من الخدمة وبصورة لائقة، كما تم في نهاية الملتقى تكريم حازم فاروق مدير تنفيذي تقديرًا لتميزه وإعطاء حافز الجودة لجميع العاملين أثناء تأدية عملهم.

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