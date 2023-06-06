الأرصاد تحذر من طقس الخميس: رياح وأمطار قد تصل لرعدية

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأربعاء المقبل، حيث يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، على أغلب أنحاء الجمهورية، ونشاط للرياح والأتربة، خاصة على السواحل الغربية.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الخميس يشهد ذروة الطقس السيئ، لوجود منخفض جوي صحراوي سيؤدي لارتفاع درجة الحرارة، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى لـ39 درجة مئوية، بالإضافة لنشاط رياح سرعته تتراوح بين 30 و45 كم في الساعة.

وأوضحت أن نشاط الرياح يؤدي لإثارة رمال وأتربة تؤدي لانخفاض الرؤية، وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة تصل لرعدية أحيانا، منوهة أن الحالة تستمر ليوم الجمعة، ويبدأ الطقس في التحسن يوم السبت.

ولفتت إلى أن الخرائط الجوية قد تتغير من يوم للآخر لأن الطقس يتقلب بسرعة في فصل الربيع، لذلك يتم تحديث النشرات بشكل يومي.

ونصحت المواطنون بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وألواح الكهرباء والأشجار والمباني المتهالكة، وارتداء الكمامات خاصة لمرضى الجيوب الأنفية.