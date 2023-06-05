الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد تجربة أول خلية شمسية لرى الأشجار بكورنيش طنطا (صور)

محافظة الغربية
محافظة الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، فعاليات احتفال المحافظة باليوم العالمي للبيئة، وذلك من خلال تفقد عدد من الفعاليات التي نفذها حي ثان طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وأشاد المحافظ بأول تجربة لري الأشجار من خلال خلية طاقة شمسية صممها حي ثان طنطا بالتعاون مع الشركة البريطانية لتدوير المخلفات، حيث يتم استخدام الموبايل لفتح وغلق أنبوبة المياه، في خطوة مهمة جدا لتوفير الكهرباء والحفاظ على كل نقطة مياه، حيث يتم ري الأشجار بالتنقيط وليس بالغمر كما هو متبع.

كما شهد المحافظ تجربة عملية لتشغيل تطبيق فرزاوي، لتجميع القمامة ومخلفات الهدم إلى جانب تجميع زيوت الطعام المستخدمة في المنازل، لإعادة تدويرها من خلال بروتوكول تعاون مع شركة طنطا للزيوت والصابون، حيث يتم إنتاج منتجات مثل الصابون وغيرها من تلك الزيوت، وأشاد المحافظ بالتطبيق موجهاً بعمل فيلم إرشادي عن كيفية استخدام التطبيق.

وفي سياق متصل استكمل المحافظ فعاليات الاحتفال بزراعة عدد من الأشجار على كورنيش طنطا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، حيث حرص رحمي على مشاركة الشباب والعمال والأطفال من أهالي المنطقة لزراعة الأشجار، موجهاً حديثه للأطفال بالحفاظ على الأشجار التي زرعوها، واختتم الاحتفال بتفقد أعمال تطهير ترعة القاصد من المخلفات.

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استكمالا لاحتفال الغربية باليوم العالمي للبيئة محافظ الغربية يشهد تجربة أول خلية شمسية لري الأشجار بكورنيش طنطا ١٠٠ مليون شجرة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا الشركة البريطانية الدكتور محمود عيسى اليوم العالمي للبيئة المبادرة الرئاسية شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية طارق رحمي محافظ الغربية

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