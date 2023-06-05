الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر فرج: نسعى لتقديم رسالة هادفة في "طيب وأمير"

تامر فرج
تامر فرج

قال الفنان تامر فرج إن من شجعه على مسرحية "طيب وأمير" هو ياسر الطوبجي، لافتًا إلى أنه عندما تولى إدارة المسرح الكوميدي، اتصل بنا فردًا فردًا، يخبرنا بأنه أصبح مديرًا، معقبًا: "قالنا عايزكم معايا في ظهري".

أضاف تامر فرج خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية الحياة اليوم، أن الهدف هو إعادة البريق من جديد للمسرح الكوميدي بالتحديد، ولمسرح الدولة بوجه عام، لافتا إلى أن هناك الكثير من الفرق التي تكون مسرح الدولة، متابعا: "نريد أن نستفيد من وجود خالد جلال على رأس البيت الفني للمسرح، وهو رئيس قطاع الانتاج الثقافي".

وتابع تامر فرج:"نسعى لعدم خذلان المواطن من خلال "رسالة ترفيه" هادفة".

 

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