الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. تكريم "طالبة البحيرة" الفائزة بالمركز الرابع في مسابقة المبتكر الصغير

الطالبة
الطالبة

قدم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خالص التهنئة للطالبة آيه أحمد السيد عابيد،  الطالبة بمدرسة الشهيد عطية مبروك الثانوية بإدارة كوم حمادة التعليمية، لحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة المبتكر الصغير للعام الدراسي الحالى 2022- 2023، 

وأكد “الديب” على الجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم ومن خلال الأنشطة التربوية المختلفة فى اكتشاف مختلف المواهب العلمية والفنية وتنمية قدرات المبتكرين ودعم روح التنافس الشريف بين الطلاب تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإتاحة الفرص للإبداع والابتكار، وصقل مهارات التفكير الإبداعي والعمل على إعداد جيل واعد من الطلاب المبتكرين والمبدعين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة. 

وأشار وكيل التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أنه من المقرر تكريم الطالبة غدا، بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

الاتحاد العام التربية والتعليم والتعليم الأستاذ الدكتور الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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