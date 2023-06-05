الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فايز فرحات: القارة الإفريقية تستحوذ على مساحة مهمة لحركة الدولة المصرية

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القارة الإفريقية أصبحت تستحوذ على مساحة مهمة من حركة الدولة المصرية.

وأضاف خلال حواهر ببرنامج كلام في السياسة، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه تاريخيا كان للدولة المصرية دوائر عدة، مثل الدائرة العربية، الدائرة الإفريقية، الدائرة الدولية، وغيرها، وكان هناك اختلافات في مستويات الدوائر وحدودها. 

 الدائرة الإفريقية واحدة من دوائر الحركة المهمة للدولة المصرية

وتابع أن الدائرة الإفريقية ظلت واحدة من دوائر الحركة المهمة للدولة المصرية، مفسرًا مصطلح "دائرة الحركة" بأنها دائرة نشاط فيها مصالح محددة يتم تحقيقها بأدوات مختلفة، لافتًا إلى أن هذه الأدوات تبدأ من الموارد السياسية والاقتصادية والأطر المؤسسية، كما أن الزيارات الخارجية إحدي الأدوات المهمة للدفاع عن هذه المصالح.

محمد فايز فرحات حركة الدولة المصرية القارة الإفريقية تستحوذ الدائرة الأفريقية مصالح الزيارات الخارجية

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