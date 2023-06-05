الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنج بوستيكوجلو يقترب من تولي تدريب فريق توتنهام هوتسبير

إنج بوستيكوجلو
إنج بوستيكوجلو

اقترب الأسترالي إنج بوستيكوجلو المدير الفني لـ سيلتيك الاسكتلندي، من تولي منصب المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الموسم المقبل 2022-2023.

ويتولى ريان ماسون تدريب توتنهام هوتسبير بصفة مؤقتة، خلفًا للإيطالي أنطونيو كونتي الذي رحل في وقت سابق من الموسم.

واحتل توتنهام هوتسبير المركز الثامن في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023، ليتأكد عدم مشاركته في أي من البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن بوستيكوجلو سيكون مديرًا فنيًا جديدًا لـ توتنهام، حيث أن الاتفاق قد تم صباح اليوم الاثنين، بعقد لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وأوضح رومانو أن توتنهام سيبدأ في إنهاء الأوراق الخاصة بالشرط الجزائي لعقد المدرب مع فريقه الحالي سيلتيك الاسكتلندي.

وقاد بوستيكوجلو فريق سيلتيك للتتويج ببطولات الدوري الاسكتلندي، كأس اسكتلندا وبطولة كأس الرابطة، خلال موسم 2022-2023.

إنج بوستيكوجلو توتنهام توتنهام هوتسبير سيلتيك بوستيكوجلو فابريزيو رومانو

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