الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لقاء سويدان تطمئن جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية

لقاء سويدان
لقاء سويدان

طمأنت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة خلال الأيام الماضية.

شاركت لقاء صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام وعلقت قائلة: "‎لك الحمد والشكر يارب علي جميع قدرك، ممتنة جدا لكل اللي اتصل او بعت رسالة يطمئن عليا، أنا الحمدلله خرجت من المستشفى، عملية كانت صغيرة وكبرت، شكرًا للدكتور الشاطر جدًا عمرو عباسي..
‎دعواتكم".

 

وأعادت لقاء سويدان غناء أغنية "لو على قلبى" التي غناها من قبل الفنان فضل شاكر وقدمتها لقاء سويدان بتوزيع جديد بمشاركة ملحن الأغنية نادر نور بتوزيع جديد ومختلف ولاقت الأغنية استحسان رواد مواقع التواصل في ثوبها الجديد والأغنية من كلمات ربيع السيوفى، وتوزيع عصمت، وقام بهندسة الصوت محمد إسماعيل.

اني الماضية الفنان فضل شاكر الفنانة لقاء سويدان مسر

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