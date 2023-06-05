الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل يؤدي تناول العنب يوميًا إلى زيادة الإصابة ببكتيريا الأمعاء؟

العنب
العنب

العنب واحد من أشهر أنواع الفاكهة في العالم حيث يزرع في مختلف المناطق والمناخات ويتمتع بشكله الجميل وطعمه حلو المذاق، حيث يتوفر العنب بألوان وأحجام مختلفة ويمكن تناوله طازجاً أو مجففاً أو مصنعاً كعصير.

في السطور التالية يوضح خبراء التغذية في موقع hindustan times الفوائد والمخاطر المرتبطة بالإفراط بتناول العنب خلال فصل الصيف.

فوائد العنب لجسم الإنسان:

أكد الأطباء أن العنب يساعد في تقليل مستويات الكولسترول في الجسم بفضل احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة، إضافة إلى تعزيز صحة القلب والشرايين بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم ومادة ريسفيراترول.

العنب يساعد أيضًا في الوقاية من فقر الدم بفضل احتوائه على الحديد، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمليات الأيض بفضل احتوائه على الألياف، إضافة إلى تحسين جهاز المناعة بفضل احتوائه على فيتامين ج ومضادات الأكسدة.

كما أن العنب يساعد في تعزيز صحة البصر والذاكرة والوقاية من السكري والسرطانات بفضل احتوائه على مركبات نباتية مفيدة، وتعزيز صحة الفم والأسنان بفضل احتوائه على أحماض طبيعية، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك العنب فوائد جمالية للبشرة والشعر، مثل ترطيب وتنظيف وتجديد خلايا البشرة بفضل احتوائه على فيتامينات أ وج وهـ.

أوضح الخبراء أن العنب يساهم في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة بفضل احتوائه على مادة ريسفيراترول التي تحارب شيخوخة الجلد، وتقوية وتغذية وإصلاح أطراف الشعر المتقصفة بفضل احتوائه على زيت بذور العنب، ولكن يجب أن تناول العنب بشكل معتدل، لأنه قد يسبب بعض الأضرار أو الآثار الجانبية لبعض الأشخاص، مثل الإصابة بالإضطرابات هضمية لدى من يعانون من حساسية ضد الفركتوز أو متلازمة القولون العصبي.

وأشار الخبراء أنه لا يوجد دليل علمي قاطع على أن تناول العنب يومياً يزيد من خطر الإصابة ببكتيريا الأمعاء. بل على العكس، قد يكون العنب مفيداً لصحة الأمعاء لاحتوائه على ألياف ومضادات أكسدة تعزز التنوع البكتيري وتحسن التمثيل الغذائي وتقلل من الالتهابات.

ووفقاً لدراسة حديثة، أظهرت نتائج تناول مسحوق العنب لمدة أربعة أسابيع زيادة في بكتيريا أكرمانسيا المفيدة لصحة القولون والدماغ وانخفاض في مستويات الكوليسترول.

لكن هذا لا يعني أن تناول العنب بكميات كبيرة لا يحمل أي مخاطر، فالعنب يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، وهو نوع من السكر قد يسبب اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص، خاصة ممن يعانون من متلازمة القولون العصبي أو حساسية الفركتوز.

وقد يؤثر تناول العنب على مستوى سكر الدم والأدوية المضادة للتخثر، لذلك ينصح بتناول العنب بشكل معتدل وضمن نظام غذائي متوازن ومتنوع. وإذا كان لديك أي حالة صحية خاصة أو شكوك حول تأثير العنب على صحتك، فلا تتردد في استشارة طبيبك.

التجاعيد والخطوط الدقيقة العنب فوائد العنب لجسم الإنسان تجديد خلايا البشرة خبراء التغذية

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