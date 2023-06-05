تفاصيل تعرض محصول المانجو لأضرار بسبب التغيرات المناخية

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الفاكهة والخضروات بالغرفة التجارية، إن سوء الأحوال الجوية خلال الأسبوع الماضي كان له تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن محصول المانجا كان من ضمن المحاصيل المتضررة، لكن لا توجد إحصائية بعد عن حجم الأضرار والتلف.

أضاف خلال مداخلة هاتفية له مع عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، الذي يذاع على قناة صدى البلد، إلى أن بعض ثمار المانجو سقطت قبل النضوج، لافتًا إلى أن هناك حملات إرشادية للتعامل مع الأشجار التي تضررت.

ولفت إلى أن سعر المانجو جملة يبدأ من 20 لـ25 جنيها، وفي الأسواق يصل لـ35 جنيها، منوهًا أن أسعار المنتجات زادت عن العام الماضي، بنسبة 15%:“ما يهمنا الآن ألا يقل حجم المعروض، وننتظر محصول الإسماعيلية من المانجو وهو الأكبر"..

وأردف “الكوسة والخيار من بين المنتجات التي تأثرت بالطقس السيء أيضا، ومحاصيل المشمش والخوخ تشهد ارتفاعا نسبيا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي”.