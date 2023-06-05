الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. افتتاح العرض المسرحي "باب عشق" على مسرح الطليعة

مسرحية باب عشق
مسرحية باب عشق

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحى "باب عشق" فى التاسعة من مساء يوم الأربعاء ٧ يونيو الجارى على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة .

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، والنص حائز علي جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، ويعد العرض الرابع عشر من سلسلة العروض التى أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" كما يعد ثانى عروض فرقة مسرح الطليعة خلال هذا العام  بعد العرض المسرحى "بيت روز" .

"باب عشق" تأليف إبراهيم الحسيني، إخراج حسن الوزير، أشعار درويش الأسيوطي، موسيقي وألحان محمد حسني، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد بحيري، مكياج وفاء مدبولي، مخرج منفذ محمود الرفاعي، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، وآخرين.

المخرج خالد جلال خالد جلال العرض المسرحى باب عشق باب عشق مسرح الطليعة البيت الفني للمسرح

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