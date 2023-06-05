الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يستقبل الأنبا مكاريوس ووفداً من الكنيسة للتهنئة باستئناف عمله

القاضي يستقبل الأنبا
القاضي يستقبل الأنبا مكاريوس لتقديم التهنئة بشفائه

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، الأنبا مكاريوس أسقف مدينة المنيا وتوابعها والوفد المرافق له، حيث قدم الوفد التهنئة للمحافظ لعودته واستئناف العمل بكافة أرجاء المحافظة.

رحب المحافظ بالوفد معبراً عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة، مؤكداً على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيراً إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع  للنهوض بمصر الغالية لتحقيق التنمية والنهضة في كافة المجالات والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

من جانبه، أعرب الأنبا مكاريوس، عن خالص التهنئة للمحافظ، متمنياً  له دوام التوفيق والسداد، ومؤكداً على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصرى وتتناقلها الأجيال فيما بينها.

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محافظ المنيا أستقبال الأنبا مكاريوس أسقف مدينة المنيا وتوابعها تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة شفائه وعودته لعمله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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