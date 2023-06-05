جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الفنان محمد النادى

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن محمد النادي الذي وافته المنية صباح اليوم بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وقدم مجلس الجمعية برئاسة د. مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومحمد النادي تعاون خلال مسرته الفنية مع نخبة من كبار الفنانين أبرزهم عمرو دياب، وتامر حسني، ومحمد حماقي، وشيرين عبد الوهاب، وأنغام، ونانسي عجرم، وأصالة نصري، وهشام عباس، ومصطفى حجاج، وحمادة هلال.

وتعد أبرز أغنياته التي قدمها خلال مسيرته الفنية معاك قلبي، يا هناه، وأمنتك مع الفنان عمرو دياب، ويا أنا يا مفيش مع الفنان تامر حسني، وليه مشتقالك مع الفنانة نوال الزغبي، وعنده داء السيطرة مع شيرين عبدالوهاب، وبتفكر في أيه مع نانسي عجرم، وما تبطليش مع هشام عباس، وتصور مع حمادة هلال.