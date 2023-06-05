الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 63 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق في المنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا، حملاتها الرقابية والتفتشية بالتعاون مع الجهات المعنية، علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالإستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 63 مخالفة منها 55 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات )، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 8 محاضر ( بيع بأزيد من السعر المقرر – صلاحية - مخالفات غش تجارى - أغذية مجهولة المصدر )، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تموين المنيا تحرير 63 محضر تمويني حملات رقابية وتفتيشية علي الأسواق مراكز المنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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