الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد انطلاق حملة التبرع بالدم في المركز الإقليمي بطنطا

تبرع بالدم
تبرع بالدم

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم والذي أطلقها المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا، لتوفير الدم لأكبر عدد من  مرضي العلاج على نفقة الدولة بأنحاء الجمهورية.

شارك في الفعالية كل من الدكتورة أمل سافوح مدير المركز المحاسب، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا وعدد من الشباب والمتطوعين للتبرع بالدم.

وتفقد المحافظ الغرف المخصصة للتبرع وأجرى حواراً مع المتبرعين كما تفقد الغرف المخصصة لحصول المواطنين على الدم والبلازما اللازمين لهم، موجهاً الشكر للفريق الطبي ولجميع العاملين بالمركز والذين يتخذون كافة الإجراءات الطبية  قبل قبول التبرع.

ودعا “رحمي” المواطنين وخاصة الشباب  للتبرع بالدم والمواظبة عليه حيث يعمل على تجديد الدم وتقليل احتمالات الإصابة بالعديد من السرطانات و تقليل احتمالات حدوث جلطات القلب، إلى جانب كونه عملاً إنسانياً يستهدف حماية وإنقاذ أرواح المواطنين والمصابين، موجهاً الدعوة لكافة الجهات برفع الوعي لدى أفراد المجتمع بثقافة التبرع وأهمية المشاركة في حملات التبرع بالدم.

وقالت “سافوح” إن المركز يوفر الدم والبلازما مرتين شهرياً لعدد 856 مريض بالثلاسيميا يعالجون على نفقة الدولة، كما يوفر المركز لمرضى الهيموفيليا (سرعة النزف) نقل البلازما بمتوسط احتياج 100 كيس شهرياً، إلى جانب توفير كل احتياجات مركز الأورام، مركز القلب بالمحلة الكبرى. وكل المستشفيات الحكومية داخل المحافظة بالمجان، حيث يعتبر المركز الوحيد في الغربية الذي لا يتطلب من أهل المريض توفير متبرعين مقابل الدم المصروف.

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