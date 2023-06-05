"غيبوبة" في الهناجر: إقبال كبير من الجمهور في ختام العرض المسرحي

شهد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، الأحد، ختام العرض المسرحي "غيبوبة" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

تدور الأحداث حول مكان بين السماء والأرض يتجمع فيه مجموعة من البشر يربطهم أنهم كلهم يقعون تحت تأثير الغيبوية، ويتقرر مصيرهم بواسطة مصعد فمن يموت يأخذه المصعد إلى أعلى ومن يكتب له العودة إلى الحياة ينزل به المصعد إلى الأرض.

جاءت الليلة الختامية بحضور لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي أحمد خميس، والمخرج المسرحي والسينمائي جمال قاسم، والمهندس أمين مرعي، والعرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

غيبوبة عن مسرحية "فندق العالمين" للكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، دراماتورج ياسر أبو العينين، وإخراج حسام التونى، ديكور وملابس ناردين عماد، أشعار إهداء أحمد زيدان، تأليف موسيقى وألحان إهداء زياد هجرس، توزيع مصطفى حافظ، تنفيذ موسيقى محمد رمضان، غناء صدفة، استعراضات محمد بحيرى، تصميم إضاءة أحمد أمين، مكياج رامي جمال، هيئة الإخراج على الصباحي، حسن يونس، قطب محمد، مخرج منفذ هالة محمد، دعاية وإعلان خالد مهيب، بطولة: ياسر أبو العينين، سمية الإمام، آية خميس، ضياء الصادق، مريم جبريل، حسام العمدة، محمود البيطار، علي الصباحي، ميرنا موسى.

وانشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلى الثقافة الجماهيرية وفي 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.