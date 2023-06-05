"الهلال الأحمر": استقبال أطفال مرضى السرطان بدار الضيافة فى الإسكندرية

أكدت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن ضيافة أطفال مرضى السرطان بدار الضيافة في الإسكندرية، لتوفير الإقامة للطفل وذويه فترة تلقيه العلاج، وكذلك صرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الترفيهية خلال فترة الإقامة.

وأطلقت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، حملة تحت شعار "نشعر بمعاناتكم"؛ لتسليط الضوء على مرضى السرطان الذين يعانون بشكل يومي من صعوبة الوصول للعلاج السليم، وجلسات العلاج الطويلة المؤلمة.

وأكدت أن الجمعية توفر دور استضافة مجانية بالإسماعيلية والإسكندرية، حيث تتم استضافة المريض وأحد أفراد أسرته من خلال التكفل بمصاريف إقامته كاملة في مدة العلاج.