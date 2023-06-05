محافظ بورسعيد ورئيس تعاونيات البناء يتفقدان مشروع الإسكان التعاونى (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الإثنين، مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة ناصر والأمين، لمتابعة مستجدات وسير الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروع.

شارك في الجولة كل من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، ووفد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

واستعرض محافظ بورسعيد ورئيس تعاونيات البناء معدلات الأعمال الإنشائية الجارية، كما استمعا من مقاولي المشروع إلى نسب إنجاز أعمال الترفيق في المشروع، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز والصرف وجارٍ استكمال توصيل المرافق (المياه والكهرباء) بداية من اليوم للعمارات والمول التجاري الجاري إنشاؤه بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من إنشاء 65% من المول التجاري المعلق بمنطقة ناصر والأمين، وجارٍ البدء في توصيل المرافق كاملة للمول، حيث يضم المول عددًا من المحال التجارية، وسينما ومركز ثقافي، وجراج يشتمل على ورش خدمية، ويسهم في إحداث الرواج التجاري بوسط المدينة.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع الإسكان التعاونى بمنطقة ناصر والأمين سوف يمثل نقطة جذب تجارى بل وسياحى لأبناء بورسعيد وجميع المحافظات، نظرًا لخطة التطوير الشاملة التى تتم بالمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة الانتهاء من استكمال توصيل المرافق للمشروع، كما وجه بالتنسيق التام بين الجهات المختصة، ومن جانبه، أكد رئيس "تعاونيات البناء" على تقديم الدعم اللازم بما يسهم في تذليل أي عقبات وسرعة إنجاز المشروع.