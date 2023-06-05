"المنصورة الجديدة" تطلق "ازرع شجرة" احتفالا باليوم العالمي للبيئة

أطلق جهاز مدينة المنصورة الجديدة برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، اليوم الإثنين، مبادرة “ازرع شجرة” بمناسبة يوم البيئة العالمي.

ودعا عبد الحليم سكان المدينة للمشاركة في مبادرة "ازرع شجرة" كإجراء رمزي يبرز اهتمامنا بالبيئة من خلال زراعة شجرة مثمرة في المنطقة الأولى بالمرحلة الأولى.

وزرع رئيس الجهاز أول شجرة ثم زرع السكان كل منهم شجرة اختاروها من الأصناف المتاحة.

وقال المهندس ياسر عبد الحميد، إن المدن الجديدة توضح مدى اهتمام الدولة بتطبيق منظومة بيئية صديقة مركبة للتغيرات المناخية.

وأكد أن هذه المناسبات تمثل فرصة للتواصل والتقارب بين جهاز المدينة والسكان وسيتم تكرارها مستقبلا، وأعرب السكان عن سعادتهم بهذه المبادرة لزراعة شجرة مثمرة.