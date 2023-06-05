الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تفتتح مدرسة سعد المهدى الابتدائية بعد تطويرها

تعليم دمياط
تعليم دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، مدرسة سعد المهدي الابتدائية بقرية ميت الخولى بمركز الزرقا، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

حضر فعاليات الافتتاح اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والنائب محمود مشعل عضو مجلس النواب، وعلى عبدالرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم.

وتابعت محافظة دمياط أعمال الإحلال الجزئي لمبنى المدرسة، وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية لعدد 29 فصلا؛ ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة 64 فصلا دراسيا.

وتفقدت عوض الفصول الدراسية والمعامل وقاعات الأنشطة، كما أكدت ضرورة تفعيل خطة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالتوازى مع التطور الذى شهدته المنشآت التعليمية وغرس قيم الإنتماء والولاء لدى الطلاب وحثهم على أهمية الحفاظ على مدارسهم والتحلى بالأخلاق الحميدة.

استكملت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى للمحافظة، حيث أجرت جولة رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وافتتحت محافظ دمياط مبنى الوحدة الاجتماعية بمدينة الزرقا، بعد أن شهد أعمال إحلال وتجديد نفذتها مديرية الإسكان.

كما تفقدت المبنى بأقسامه المختلفة واطلعت على منظومة العمل؛ لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية المختلفة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك آلية تدريب شباب الخدمة العامة على منظومة العمل.

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