إحالة عصابة الضباط المزيفين فى حلوان إلى الجنايات

أمرت نيابة حلوان بإحالة 5 أشخاص لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة، واستيلائهم على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة من داخل أحد المنازل، بدائرة قسم شرطة حلوان، مع استمرار حبس المتهمين، ومن المنتظر تحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمتهم أمام إحدى دوائر الجنايات.

- تفاصيل الواقعة

ترجع الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة حلوان من المواطن «ط. ع» 49 سنة مقيم حلوان، أن زوجته فوجئت بقيام 4 أشخاص بكسر باب الشقة، والدخول إليها في الساعة السابعة صباحًا، بادعاء أنهم من رجال الشرطة وقاموا بتفتيش الشقة واستولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة.

ووفقا للتحريات والتحقيقات تبين أن وراء تلك الواقعة كلا من "محمد.ق.أ" 39 سنة عاطل له معلومات جنائية، "أحمد. م. ف" 40 سنة مسجل خطر، "عمرو. ط. ح" 35 سنة، "رمضان. ح. م" 24 سنة، "سامح. أ. هـ " 41 سنة سائق، وتم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين ومسدس صوت وسلاح ناري وجهاز لاسلكي وأسلحة بيضاء والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه التحريات والفحص اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة مستخدمين الأدوات المضبوطة بحوزتهم وأرشدوا عن المسروقات.