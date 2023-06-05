الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة الضباط المزيفين فى حلوان إلى الجنايات

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان بإحالة 5 أشخاص لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة، واستيلائهم على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة من داخل أحد المنازل، بدائرة قسم شرطة حلوان، مع استمرار حبس المتهمين، ومن المنتظر تحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمتهم أمام إحدى دوائر الجنايات.

- تفاصيل الواقعة

ترجع الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة حلوان من المواطن «ط. ع» 49 سنة مقيم حلوان، أن زوجته فوجئت بقيام 4 أشخاص بكسر باب الشقة، والدخول إليها في الساعة السابعة صباحًا، بادعاء أنهم من رجال الشرطة وقاموا بتفتيش الشقة واستولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة.

ووفقا للتحريات والتحقيقات تبين أن وراء تلك الواقعة كلا من "محمد.ق.أ" 39 سنة عاطل له معلومات جنائية، "أحمد. م. ف" 40 سنة مسجل خطر، "عمرو. ط. ح" 35 سنة، "رمضان. ح. م" 24 سنة، "سامح. أ. هـ " 41 سنة سائق، وتم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين ومسدس صوت وسلاح ناري وجهاز لاسلكي وأسلحة بيضاء والسيارة المستخدمة في الواقعة.

 وبمواجهتهم بما أسفر عنه التحريات والفحص اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة مستخدمين الأدوات المضبوطة بحوزتهم وأرشدوا عن المسروقات.

الأكثر قراءة

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

تفاصيل اتهام طليق بوسى لزوجها بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بـ8 ملايين جنيه

قائمة أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الاثنين

محافظ الفيوم يشهد فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة

لو فاتك التريند| عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع خالد يوسف فى "الشاهد"

إصابة 3 فى حادث تصادم موتوسيكل بملاكى فى الوادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس