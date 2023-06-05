ضربه موجعة.. توم كروز يبحث عن صديقة جديدة بعد رفض شاكيرا مواعدته

قال نجم هوليوود توم كروز إنه "يحب أن يلتقي بشخص مميز" بعد زيجاته الثلاث الفاشلة، وجاء تصريحات نجم هوليوود الشهير بعد أن رفضت المطربة الكولومبية شاكيرا طلبه لمواعدتها وطلبت منه التوقف عن مغازلتها.

وقال مصدر مقرب من النجم الأمريكي: "توم شخصية يرغب في الحصول على الاهتمام بالكامل من الطرف الآخر، وقال له أصدقاءه بأن يحاول مرة أخرى مع نجمة البوب الكولومبية الأمريكية".

موقف محرج لتوم كروز

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن تصريحات صديق توم جاءت بعد توسل شاكيرا له بالتوقف عن مغازلتها ومحاولته مواعدتها بعد مرور عام على انفصالها عن صديقها جيرارد بيكيه، ولكن النجمة الأمريكية رفضت العرض.

وتابعت أن مصدر مقرب من توم قال إن هناك كيمياء بين الثنائي، حيث التقطت الصور لهما خلال سباق الجائزة الكبرى الإسباني للسيارات، حيث أرسل توم الزهور لها في جناحها الخاص وأبدى اهتمام كبير وغير عادي بها، ما دفعها لرفضه بكل صراحة.

وأضافت أنه يبدو أن لشاكيرا حبيب آخر وهو لويس هاميلتون نجم فورميلا 1، لتوجه ضاربة قاضية لنجم هوليوود الوسيم الشهير، وتقتل غروره.

وتابعت أن توم كروز صديق مقرب لهاميلتون، ولكن يبدو أن شئ ما سيصيب هذه العلاقة بعد أن اختارت شاكيرا نجم سباقات السيارات ليكون صديقها الجديد وليس نجم هوليوود.

وقال مصدر مقرب من توم كروز: "لقد أزعج الأمر توم كثيرًا، لأن لويس صديقه المقرب، ومن غير الواضح ما إذا كان يعلم بمحاولة النجم الأمريكي التقرب من شاكيرا أم لا".

وأضاف: "توم قال لأصدقائه بالفعل أنه معجب بشاكيرا، وثمة كيمياء كبيرة بينهما، وأنها سيتواعدان قريبَا، ولكن شاكيرا وجهت ضربة قاسية له بالتقرب من صديقه، كما أن طلبت منه التوقف عن مغازلتها وإرسال الهدايا لها، واصفة الأمر بأنه كثير للغاية".

وتابع المصدر: "إنها لا تريد أن تحرجه أو تضايقه، لكن ليس هناك جاذبية أو مشاعر من جانبها تجاه النجم الأمريكي، فقد كانت علاقتهم ودية فقط، إنها تشعر بالإطراء ولكنها غير مهتمة".